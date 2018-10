Aichhalden Übung mit realistischem Charakter

Aichhalden-Rötenberg (lh). Die Hauptübung der Gesamtfeuerwehr Aichhalden mit dem Rot-Kreuz-Ortsverband hatte es am Samstag in sich. Um der Übung einen hohen realistischen Charakter zu verpassen, wurden die Wehrkräfte im Vorfeld nur darüber informiert, an welchem Tag sie stattfindet. Uhrzeit, Einsatzort und Übungsfall erhielten sie erst mit der Alarmierung mitgeteilt. Die Annahme sah einen Brand im Untergeschoss des Hauses in der Neuwiesgasse 7 im Ortsteil Rötenberg vor, verursacht beim Schweißen im Heizungsraum.

Es entwickelt sich eine starke Rauchentwicklung vom Keller ins Erdgeschoss. Von dem unter Schock stehenden und verwirrten Hauseigentümer wird auf mehrere vermisste Personen im Gebäude hingewiesen. Aufgrund der verwinkelten und engen Verhältnisse in diesem Viertel mit alten Häusern ist es nicht möglich, mit den Feuerwehrfahrzeugen bis zum Brandobjekt vorzufahren. Es müssen von der Zubermoosstraße aus die Wasserversorgungen aufgebaut werden.

Kaum dringt der erste Atemschutztrupp ins Gebäude vor, wird ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen in der nahegelegenen Rötenbachstraße bei der Schreinerei Scheerer gemeldet. Menschenrettung hat oberste Priorität, aber auch die Koordination der Einsatztrupps einschließlich Rotes Kreuz verlangt kluges Vorgehen.