Aichhalden Überraschung zum Jubiläum

13 Teilnehmerinnen, darunter sechs Gründungsmitglieder, stiegen morgens froh gelaunt in den Bus. Erste Station war der Elbachseeblick. Auf der Aussichtsplatte gab es Sekt und Hefezopf. Ein Spaziergang um den Mummelsee war das nächste Ziel. Zur Mittagsrast wurde Baden-Baden angesteuert. Auf der Terrasse des Kasinos ließ es sich die Gruppe gut gehen.

Frisch gestärkt ging’s über Geroldsau zurück. Dort legten die Frauen eine Kaffepause in der Markthalle ein. Nächster Halt war die Schwarzenbachtalsperre, bevor die Gruppe durchs Murgtal über Freudenstadt am Abend wieder in Rötenberg ankamen.

Überall wurde die Gruppe mit dem schönen Gefährt von Passanten bestaunt, heißt es in einer Mitteilung. Der erlebnisreiche Ausflug wird allen lange in Erinnerung bleiben.