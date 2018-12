Aichhalden Türen müssen geöffnet werden

Aichhalden-Rötenberg. Dieter Meng begrüßte den Referenten, Wolfgang Lehrke aus Vöhringen, der über den 24. Psalm sprach. Doch blieb es nicht bei einem bloßen Vortrag: Lehrke, früherer Polizeichef im Revier Oberndorf, verstand es, seine Zuhörer durch Fragen aktiv mit einzubeziehen.

So wie der Psalmist des Psalms 24 fragt: "Wer ist der König der Ehre?", fragte auch Referent Lehrke, wer denn nun Gott sei. Eine mögliche Antwort hierauf wäre der Begriff "der Herr Zebaoth" – oder zu deutsch "der Herr der Heerscharen". Wichtig sei jedoch die Wiederkunft Christi. "Hoher Besuch" kündige sich an, so Lehrke in seinen Ausführungen. Dabei ließ es sich der Referent nicht nehmen, mit einer persönlichen Anekdote aus seiner Familie einen kleinen Exkurs einzuschlagen, in der er seinen Kindern Jesu Wiederkunft erklärt. Wichtig war ihm auch, dass das nun herannahende Weihnachtsfest untrennbar mit dem Osterfest zusammenhänge und dass eines nicht ohne das andere gefeiert werden könne.

Auch die Geschichte des Christentums und die geografische Lage Jerusalems fanden ihren Platz in Lehrkes Schilderungen. In Jerusalem gebe es verschiedene Tore; das "Goldene Tor", durch das Jesus seinerzeit in Jerusalem einzog, sei heute zugemauert.