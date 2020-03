Aichhalden Treibt sadistischer Tierhasser Unwesen?

Noch bevor Tierarzt Christian Biewer zu dem Rind gerufen wurde, hatte Annette Di Simio vom Tierschutzverein Schramberg ihn mit einer Katze aufgesucht, die an den Hinterbeinen schwer verletzt war. Eine Anwohnerin, die sich oft um herrenlose Katzen kümmere, habe sie in der Rötenberger Reintgasse entdeckt, so Di Simio. Weil das grau-gescheckte, "wunderschöne" Tier nicht mehr auf den Hinterläufen habe gehen können, hätten sie die Katze eingefangen und zum Arzt gebracht. Biewer konnte die Katze aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen nur noch einschläfern. "Hätten wir sie nicht eingefangen, wäre sie jämmerlich verendet", sagt Di Simio. Die Verletzungen hätten darauf hingedeutet, dass das Tier misshandelt worden sein könnte.

Diese Woche nun gibt es zwei weitere Fälle im Alpirsbacher Teilort Römlinsdorf: Am Mittwoch wurde Biewer zu einem Pferd mit einer Schnittverletzung an der Hinterbacke gerufen, am Donnerstag fand eine Besitzerin ihre Katze aufgeschlitzt vor dem Haus. Dass das Tier nicht in einer Blutlache gelegen habe, lege die Vermutung nahe, "dass die Katze dort abgelegt worden ist", so Biewer.