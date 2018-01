Aichhalden Thomas Brantner übernimmt

Brantner ist vor vielen Jahren schon einmal Vorsitzender gewesen, er war nach der Wahl überzeugt: "Wir haben ein gutes Team zusammen." Wichtige Themen für Schramberg seien Schulen, Kindergärten und das Schaffen attraktiver Wohngebiete. Auch die Talstadtumfahrung und die Bewerbung um die Landesgartenschau sprach er an und richtete sich an Stefan Teufel: "Ich hoffe, unser Landtagsmitglied unterstützt die Bewerbung der Stadt Schramberg in Stuttgart."

Sechs Mitglieder des Stadtverbands wurden für ihre langjährige Treue geehrt: 25 Jahre: Josef Doedt 40 Jahre: Irene King, Bruno Neininger und Peter Weisser

50 Jahre: Walter Haber­stroh und Martin Maurer