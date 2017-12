Aichhalden Theater auf Tournee

Aichhalden. Nach den erfolgreichen Auftritten der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Schramberg vor einigen Wochen im Bärensaal gastiert das Ensemble mit seinem Stück "Die Rentnergang oder der Senioren-Patrouillen-Dienst" am Samstag, 6. Januar, ab 19 Uhr in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden. Einen Tag früher, am Freitag, 5. Januar, wird das Stück ab 19.30 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld aufgeführt.