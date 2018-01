Aichhalden Tennisclub bekommt 4760 Euro

Laut Bürgermeister Michael Lehrer in der Sitzung des Gemeinderats hat der Tennisclub vor 27 Jahren zwei Duschen in den Umkleidekabinen seines Tennisheims in Rötenberg eingebaut. Das verlegte kleinformatige Fliesen-Mosaik sei durch die vielen Fugen anfällig für Schimmel und bereite erhebliche Probleme beim Reinigen. Legionellen seien bisher nicht aufgetaucht.

Der Verein favorisiere eine umfangreiche Sanierung und wolle den Estrich in den Duschen erneuern, neue Fliesen verlegen und auch die Sanitärinstallation überarbeiten, so Lehrer. Die Mitglieder würden ein Großteil der Arbeiten in Eigenleistung übernehmen und rechneten mit Kosten von circa 19 000 Euro.

Ein Zuschussantrag an den Württembergischen Landessportbund (WLSB) sei bewilligt worden. Die Gemeinde habe sich in der Vergangenheit bei vereinseigenen Gebäuden in vergleichbaren Fällen wie beim Athletenbund und beim TSV an den Sanierungskosten beteiligt und schlage 25 Prozent der vom WLSB festgestellten förderfähigen Kosten vor.