Aichhalden Stress und Hektik bleiben vor der Tür

Viele Kerzen erhellten den Altarraum, tauchten ihn damit in ein stimmungsvolles Licht. Vermeintlicher Stress wurde ausgeblendet, dafür lauschten die Zuhörer den schöpferischen Pralinen. Zwischendurch platzierten die Musikerinnen immer wieder Texte zum Nachdenken und in der richtigen Dosis.

Der Wechsel zwischen Gesang, Instrumentalstücken und Texten gab dem Konzert ein angenehmes Kolorit. Wunderbar, die Akustik in der Kirche, durch welche die Klänge vollkommen zum Tragen kamen. Gänsehaut gab es beim Klavierstück, aus der Feder von Giovanni Allewi-Prendimi, das Pianistin Karolin Schork äußerst gefühlvoll aufzeigte. Eindrucksvoll auch das Solo mit Oboe von Sinnika Kimmich.

Nochmals gab es einen delikaten Leckerbissen mit dem Largo aus der neunten Sinfonie von Dvorak, gespielt vom Trio. Kimmich trug den Songtext aus "Du bist die Stille" von Reinhard Mey sprechend vor. "Du bist die Stille, in der jedes Wort von Hass und in der jeder Spott verstummt. Und die mich wieder hören lässt, wenn Streit und Lärm und Zwistigkeit mein Ohr betäubt. Was mich betrübt, verklingt in Dir, und selbst der laute Ehrgeiz schweigt auf einmal still", heißt es darin.

Langsames Jodelstück

Die Gruppe "Dreiklang" ging unspektakulär wieder auf die Empore. Von dort aus gab es ein langsames Jodelstück, meditativ, unkitschig, klangvoll, einfach nur schön. Danach wechselten sie wieder zu ihren Instrumenten, Schork diesmal an der Orgel, um "Shepard, Shepard" und eine Bach-Motette zu präsentieren.

Eine Besonderheit war auch das mittelalterliche Stück "O virtus sapientiae", zu dem sich Sinnika Kimmich und Sarah Limberger Fußglöckchen umbanden, um damit reizvolle Akzente zu setzen. Das Lied wurde von der Komponistin und Mystikerin Hildegard von Bingen geschrieben, die eigentlich mehr für ihre Naturheilkunde bekannt ist. Von Bingen soll zwischen 1151 und 1158 über 70 Gesänge verfasst haben.

Faszinierend war auch das schwedische Stück "Säljarna vid älven", das von Verkäufern an einem Fluss handelt.

Nach der Verabschiedung gab es mit "Fix you" von der Gruppe Coldplay einen zeitgemäßen Hit. Lange hatten die vielseitigen Darbietungen dem Publikum in den Händen gejuckt, nach dem letzten Stück durfte dann endlich applaudiert werden. Doch nicht nur das. Mit durchweg stehenden Ovationen zollten die applaudierenden Fans den Akteurinnen ihren höchsten Respekt.

Ob noch eine Zugabe gewünscht war? Na klar. Die gab es mit "Joyful, Joyful" aus "Sisteract" mit Whoopi Goldberg und "Oh Holy Night" – und die Gäste erhoben sich ein zweites Mal, um mit einem donnernden Beifall erneut zu danken. Ein letztes Mal durften die Zuschauer nochmals genießen.

"Dreiklang" präsentierte zum süßen Ende den Weihnachtsklassiker aus Frankreich "Cantique de Noël". Nach 80 Minuten Hörerlebnis traten die Konzertbesucher ihren Heimweg an, die Herzen gefüllt mit Freude durch das zauberhafte Abenteuer.