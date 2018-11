Aichhalden. Es ist alles vorbereitet für den sechsten Aichhalder Sternenzauber am kommenden Freitag, 23. November. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Hof von Familie Moosmann, Reißerweg 9. In gemütlicher Scheunenatmosphäre mit Live-Musik werden die Gäste mit Süßem und Herzhaftem und einigen weiteren Leckereien wie Crêpes und selbst gebackenen Scheunenkrusties verwöhnt. Wie immer hat sich das Sternenzauber-Festteam wieder einiges einfallen lassen. In den selbst gebauten Hütten werden Schokoladenkreationen, Tee, Holzdekoration, Floristik, selbst gebastelte Geschenke, Honig, Schmuck und mehr angeboten. Im extra eingerichteten Sternenstüble am Kachelofen wartet für die Kinder ein Programm mit basteln und einem Zauberer. Die Ako-Kids vom Schülerorchester und das Hauptorchester werden bewirten und laden zu gemütlichen Stunden ein.