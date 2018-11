Aichhalden Sportliche Gemeinde stellt sich vor

Aichhalden. Die Mitglieder des Sportkreises Rottweil kamen in der Josef-Merz-Halle zusammen. Eingeladen hatten die Gemeinde und der AB Aichhalden. Michael Lehrer sprach seinen Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit und den Einsatz um die vielfältigen sportlichen Belange im Landkreis aus, heißt es in einer Mitteilung. Ein Verein könne den Sportbetrieb ohne den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitglieder nicht aufrecht erhalten. Als Beispiel nannte er den aktuellen Wettkampftag des Athletenbunds: vom Aufbau der Matten, Tribünen, der Bestuhlung und Werbung über das Bewirtungsteam, Kampfrichtertisch, Kassierer, des DRKs – ohne Engagament wäre eine solche Veranstaltung nicht machbar. Auch die Funktionäre, ohne deren Organisation keine Kampfabende zu Stande kämen, wurden erwähnt.

Lehrer wies auch darauf hin, dass das Ehrenamt in den Vereinen zeitaufwendig sei und Einschränkungen in Familie und Freundeskreisen bedeute. Mit sechs sporttreibenden Vereinen sei er als Bürgermeister glücklich, dass sich hier noch viele engagierte Bürger fänden, um sich auf örtlicher Ebene in die Vereinsarbeit einzubringen.

Er erwähnte in diesem Zusammenhang den Beschluss des Gemeinderats, die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer an die Vereine weiterzugeben. Auch der Bau der Dreifeldersporthalle kam zur Sprache. Der Bedarf für diese Halle sei dem Zeitgeist geschuldet, denn gegenüber früher wurden heutzutage auch viele ältere Mitbürger Sport in Vereinen treiben. Dazu müssten die passenden Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.