Aichhalden Spielerische Leichtigkeit begeistert

Aichhalden. Statt Rasen mähen oder Reifen wechseln im Sonnenschein wollten die Besucher lieber die "Glücksgefühle" der Ako-Kids erleben – an einem Sonntagmorgen lässt man sich doch lieber unterhalten und will "einfach nur ruhig bleiben", wie Johanna Fischer, Sara und Lena Schulian das Stück "Keep Cool" ankündigten. Mit einem lustigen Cha-Cha wollten sich die Ako-Kids mit Leila Witz schon wieder verabschieden, waren aber schnell bereit, noch einmal als Zugabe "Play again" zu spielen.

Das Hauptorchester unterbrach den ruhigen Sonntagmorgen mit "City Moments", in die nach einem sanften Erwachen mit leiser Akkordeon-Stimmung die Rushhour mit Hektik, schrägen Tönen und Gequassel in der U-Bahn platzte. Das hat sicherlich auch Sting als "Englishman in New York" zu seiner Tasse Tee erlebt, zu der Mareike Vasunic das verträumte Klarinettensolo spielte.

Zuschauer fordern eine Zugabe