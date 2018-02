Aichhalden Sinnsuche wird mit Alpha-Kurs fortgesetzt

Die großen Fragen des Lebens führen auf diesem gemeinsamen Weg zur Entdeckung der einen Frage in uns: Bin ich geliebt? Gott sagt ja! Dieses "Ja" im eigenen Leben zu entdecken, kann laut Mitteilung wie eine Initialzündung wirken.

Der Kurs findet vom 20. Februar bis 24. April statt. Der Alpha-Kurs vor Ort wird von der evangelischen Kirchengemeinde in Rötenberg verantwortet und in Kooperation mit den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Aichhalden veranstaltet. Veranstaltungsort ist meist das katholische Gemeindehaus St. Martin in Aichhalden.

Wie läuft ein Alpha-Kurs ab? Bei Alpha gehen die Teilnehmer auf Tuchfühlung mit dem christlichen Glauben und dem Sinn, der darin steckt. Der Alpha-Kurs schlüsselt die entscheidenden Themen des Christseins auf – in offener Runde, bei einem gemütlichen Essen, beim respektvollen Austausch und in heißer Diskussion. Die Beteiligten können zuhören und ihre Fragen und Gedanken mit anderen teilen. Sie setzen sich mit den Inhalten auseinander und fühlen nach.