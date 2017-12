Aichhalden Seit 55 Jahren dem Chorgesang treu

Wie Vorsitzende Ursula Flaig herausgefunden hat, hatte Moosmann zuerst zehn Jahre im Kirchenchor Waldmössingen gesungen und dann durch Heirat, Kinder und Umzug nach Aichhalden eine Pause eingelegt. Als der Nachwuchs sich selber versorgen konnte, habe sie wieder mit dem Singen im Kirchenchor Aichhalden begonnen. Auch im betagten Alter komme sie jede Woche in die Singprobe.

Trotz eines Unfalls sei sie geistig fit geblieben und das habe sicherlich auch ein wenig mit dem Singen zu tun, hob Flaig hervor. Die Glückwünsche der Kirchengemeinde und des Pastoralteams zu 55 Jahre sakralem Gesang überbrachte Gemeindereferentin Catarina Wetter. Sie bedauerte, dass es eine Urkunde erst wieder bei 60 Jahre gibt und überreichte ihr ein Blumengebinde.

Wetter dankte außerdem Lambert Roth mit einem Geschenk für 22 Jahre Vorsitz. Er habe den Chor mit viel Geschick geführt und habe die Balance zwischen Chorleiter und Mitglieder bewahrt. In all den Jahren habe er viel Herzblut in den Kirchendienst gesteckt. Flaig ergänzte, zu 22 Jahren Vorsitz kämen noch zwölf Jahre als Stellvertreter hinzu. Sie bewundere an Roth die Ruhe und Gelassenheit. 34 Jahre sei eine ungemein lange Zeit. Da habe seine Frau Annemarie einiges aushalten müssen. Ein starker Mann brauche eben auch eine starke Frau. Wie Roth versicherte, sei der Geist, der in diesem Chor herrsche, für ihn immer das Wichtigste gewesen. Er hoffe, dass dieser noch lange bleibe.