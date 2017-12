Aichhalden Schriftsteller liest für Werkrealschüler

"Train Kids" wurde 2016 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ist der vierte Jugendroman von Dirk Reinhardt, der gebürtig aus Münster stammt, wie er den Schülern erzählte. In seinem Roman geht es um jugendliche Flüchtlinge, die versuchen Mexiko auf Güterzügen zu durchqueren, um in die USA zu gelangen. Diese Reise basiert auf Tatsachen und gilt als eine der gefährlichsten Reisen der Welt, die laut Mitteilung jeden Tag etwa 100 000 Jugendliche auf sich nehmen. Sie kommen aus armen Verhältnissen in Mittelamerika und versuchen, diesen zu entkommen. Von ihrer Familie getrennt, schließen sich manche Jugendliche zu Gruppen zusammen –­ wie die fünf Protagonisten in "Train Kids".

Reinhardt las den Kindern verschiedene Textstellen aus dem Buch vor, schilderte aber auch eindrücklich die Hintergründe und die Erfahrungen, die er selbst in Mexiko gemacht hatte. Unterstützt durch Fotos brachte er den Kindern die Zustände in Mexiko näher, beispielsweise die Menschenrechtsverletzungen, die dort jeden Tag stattfinden.

Der Roman bietet den Kindern laut Schule nicht nur die spannende Erzählung über fünf Jugendliche, die auf wahren Begebenheiten beruht, sondern auch einen guten Einblick in die politischen Strukturen Mexikos. Ein wichtiges Thema ist die allgegenwärtige Korruption. Die Leser erleben hautnah mit, wie die Jugendlichen auf einen fahrenden Güterzug aufspringen und lesen, wie diese aber auch Unterstützung von unvorhergesehenen Seiten erfahren.