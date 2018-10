Aichhalden Schöne Duschen – und zudem Punkte

Mit Gesamtkosten von bislang 86 000 Euro liege man deutlich unter der Kalkulation von 100 000 Euro. Als Restarbeiten stünde nur noch der Austausch der bereits bezahlten Fenster in den WC-Anlagen an, die der Fußballverein ebenfalls in Eigenleistung erledigen werde. Insgesamt seien bisher mehr als 400 Stunden Arbeit geleistet worden, schilderte Weller. In Betrieb genommen wurden die sanierten Räume bereits vor acht Wochen beim ersten Heimspiel der neuen Saison.