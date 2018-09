Aichhalden-Rötenberg (sw). Das Gemeindeschlachthaus in Rötenberg ist in der Zeit von Montag, 17. September, bis einschließlich Mittwoch, 26. September, geschlossen. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. Grund für die Schließung sind vor allem Grundreinigungsarbeiten, wie Bürgermeister Michael Lehrer sagt. Bislang sei die Schließung immer in den Ferien erfolgt, da aber zu diesem Zeitpunkt das Personal eher knapp sei, habe man den jetzigen Termin gewählt. Zum traditionellen Herbst- und Schlachtfest des Musikvereins Rötenberg wird das Haus wieder nutzbar sein, versichert Lehrer.