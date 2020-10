Aichhalden/Schiltach Google Maps leitet von B 462 auf Nebenstrecke um

Aichhalden/Schiltach - Transporter mit Anhänger, Kleinlaster und zahlreiche Autos. Das Aichhalder Loch kann mittlerweile schon nicht mehr als "Geheimtipp" für eine Umfahrung des B 462-Staus in Schramberg gelten - so viele sind dort schon unterwegs. Warum das so ist, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.