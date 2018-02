Aichhalden Sänger proben äußerst fleißig

Aichhalden. Vorsitzende Ursula Flaig eröffnete die Versammlung im Café Rumez. Ihr besonderer Gruß galt Chorleiter Hubert Klaußner und Pfarrer Christian Albrecht. Nach einem gemeinsamen Lied und der Totenehrung erfolgten die Berichte.

Flaig dankte allen für die gute Zusammenarbeit und den eifrigen Singstundenbesuch, Hubert Klaußner für seine gute Arbeit mit und um den Chor, sowie dem Organisten Joachim Penalver für seinen Einsatz. Als Einstieg zum Bericht des Chorleiters verlas Luitgard Klaußner das Grußwort von Bischof Gebhard Fürst, das er anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Diözesankirchenmusiktags 2017 an alle Chöre gerichtet hatte. Hubert Klaußner erinnerte an den Diözesankirchenmusiktag in Stuttgart. Zusammen mit fast 1000 Sängern im Dom St. Eberhard zu singen, sei ein faszinierendes Erlebnis gewesen.

Ein Anliegen, das ihn seit Jahren beschäftige, sei der fehlende Sängernachwuchs – nicht nur in Aichhalden, sondern auch bei vielen anderen Chören im Dekanat. Bei der Werbung um neue Chormitglieder müsse der gesamte Chor aktiv werden. Er dankte Pfarrer Albrecht für sein offenes Ohr und seine Unterstützung bei der Anschaffung eines neuen Klaviers.