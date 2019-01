Aichhalden Ringer machen Pisten unsicher

Après-Ski fehlt nicht

Trotz heftigen Schneefalls genossen alle den ersten Tag bei herrlichen Schneeverhältnissen. Den Abschluss des Tages wurde in der Hotelbar noch kräftig gefeiert, heißt es in einer Mitteilung. Am zweiten Tag fuhren alle mit dem Skibus nach Ischgl, um dort das ausgedehnte Skigebiet zu nutzen. Auch hier war wieder kräftiger Schneefall angesagt, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. So nutzten die Ringer noch zwei Stunden für Après-Ski. Nach dem Abendessen genossen einige bis in die Morgenstunden das Nachtleben von Ischgl.

Nachdem am Abfahrtstag das Gepäck eingeladen war, ging es für die Ringer ins Skigebiet von Kappl. Bei traumhaften Schneeverhältnissen und Sonnenschein kamen alle nochmals voll auf ihre Kosten. Die Teilnehmer waren sich einig, dass auch im kommenden Jahr wieder eine Ausfahrt unternommen werden soll. Ihr Dank galt Klaus Ehrlich für die Organisation des gelungenen Ausflugs.