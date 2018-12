Aichhalden Residenz bietet Platz für 75 Senioren

Aichhalden. Nachdem der Gemeinderat sich in seiner Septembersitzung für die WI-Immogroup aus Hildesheim als Investor entschieden und im Oktober den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Seniorenheim" gefasst hatte, erfolgte nun in der Ratssitzung am Dienstag die Projektvorstellung für die Öffentlichkeit.

Einführend auf das Thema wies Bürgermeister Michael Lehrer auf den demografischen Wandel hin. Älter zu werden sei etwas Schönes, solange man gesund sei. Anders sehe es bei Pflegebedürftigkeit aus. Früher hätten diese Aufgabe Angehörige übernommen, heute wohnten die Kinder jedoch meist auswärts. Die Nachbarschaftshilfe leiste hier Großes, stoße aber an ihre Leistungsgrenze. Wenn alle Stricke reißen, bleibe nur eine stationäre Pflegeeinrichtung. Dies sei dann mit einem Umzug verbunden, weg von der bisherigen vertrauten Umgebung.

Mit dem Bau eines Seniorenheims erhalte die Gemeinde einen ambulanten Pflegedienst zur Entlastung der Nachbarschaftshilfe, circa ein Dutzend Tagespflegeplätze, ein Café als Treffpunkt mit stationärem Mittagstisch sowie ein Seniorenheim mit rund 75 Zimmern, zählte der Bürgermeister die Vorteile auf.