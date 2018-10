Aichhalden Rat hält trotz Kostensteigerung an Halle fest

Bei der Finanzierung will der Rathauschef von 4,3 Millionen Euro ausgehen. Er sei mit Architekt Bühler beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg gewesen. Dort werde eine Förderung von rund 420 000 Euro in Aussicht gestellt, was jedoch nicht sicher sei. Vom RP habe er immerhin die Zusage erhalten, mit dem Bau der Halle vor dem Eintreffen des Bewilligungsbescheids beginnen zu dürfen.

Der Nachteil bestehe jedoch darin, dass die Gemeinde leer ausgehen könne, weil sie nur für 2019 und 2020 einen Antrag stellen dürfe. "Wenn wir aber mit dem Bauen warten, frisst uns die Kostensteigerung den Zuschuss wieder auf", gab Lehrer zu bedenken. Der Sporthallen-Neubau werde den Haushalt der Kommune finanziell fordern. Mit solchen Großprojekten habe man jedoch Erfahrung. Er halte den Bau einer Dreifeldhalle nach wie vor für dringend notwendig. Die Bevölkerung werde älter und der Bedarf nach Trainingsräumen nehme weiter zu. Mit einer neuen Halle könnten Sportvereine größere Sportereignisse ausrichten und kulturellen Vereinen stünde dann der Freitag für Fest-Veranstaltungen zusätzlich zur Verfügung, bekräftigte der Schultes.

Die Forderung von Rat Andreas Kunz, durch den Einbau von weiteren Fenstern zusätzliches Tageslicht in die Halle zu bringen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Jedes Licht von außen behindere und störe die Sportler beim Training und Wettkampf. Fenster bräuchten zudem einen Sonnenschutz und steigerten die Kosten, lautete die Begründung.

Nach Darstellung des Planers soll die neue Sporthalle in Fertigteilbauweise mit 43 Zentimeter starken und neun Meter hohen Istowin-Wänden hergestellt werden und das Dach aus einer Stahlkonstruktion bestehen. Die Gründung erfolgt auf Steifen-Fundamenten. Darauf kommt eine 20 Zentimeter dicke Bodenbetonplatte. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können nur zwei Felder der Halle einen direkt angebauten Geräteraum erhalten. Im Innern sind zwei Meter hohe Prallwände geplant. Die Außenfassade werde der bestehenden Josef-Merz-Halle optisch angepasst. Man sei schon weit in die Detailplanung eingestiegen, weshalb die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden könnten. Ein Baubeginn wäre somit im Frühjahr 2019 und die Fertigstellung im Sommer 2020 möglich, stellte der Planer in Aussicht.

Einstimmig beschlossen die Räte die vorgelegte Planung.