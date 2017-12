Aichhalden Rat blickt auf 2018

I n den kommenden Jahren gehe es darum, Aichhalden und Rötenberg fit für die Zukunft aufzustellen, sagte Lehrer in seinen Schlussworten. Im ländlichen Raum gehe es längst ums Überleben. Die Landesregierung propagiere zwar immer Chancengleichzeit, die Realtiät sehe jedoch ganz anders aus. So kritisierte er die Landesregierung in Sachen Lehrerversorgung und schnelles Internet auf dem Land. Glücklicherweise sei der Landkreis Rottweil bezüglich des Internets tätig geworden. Die Telekom habe dafür ordentliche Zuwendungen von Bund und Land erhalten, auch die Kommunen hätten den Ausbau kräftig mitfinanziert. Der öffentlicher Personennahverkehr sei ein weiteres Beispiel für infrastrukturellen Nachteile des ländlichen Raums. In Aichhalden beschränke sich dieser auf den Schülerverkehr und selbst da bestünden oft miserable Verbindungen, rügte Lehrer.

Es werde ein frommer Wunsch bleiben, dass die Politik in absehbarer Zeit vergleichbare Lebensverhältnisse schaffen könne. Es werde die Aufgabe der Gemeinde sein, in beiden Ortsteilen für ein lebenswertes Umfeld zu sorgen. Dass sie das könne, habe sie in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen. Als Beispiel nannte er das Kinderhaus, die Grundschule Rötenberg und die Josef-Merz-Halle.

Für Verwaltung und Gemeinderat sei noch nie ausschlaggebend gewesen, für welche Maßnahmen es Zuschüsse gebe. In Zeiten knapper Gemeindekasse seien aber auch Projekte gestrichen worden.

Er lade dazu ein, diesen Weg weiterzugehen, die Entscheidungen an den Belangen der Bürger auszurichten und Chancen zu nutzen. "Nicht zaghaft, sondern mit breiter Brust und Selbstvertrauen", bekräftigte der Bürgermeister in seiner Rede.