Aichhalden Rangelei: Mit Vergleich nicht zufrieden

Während bei allen anderen Beteiligten von der herbeigerufenen Polizei ein Alkoholtest gemacht worden sei, sei dies bei ihm aufgrund der Kieferschmerzen nicht möglich gewesen. Er habe nicht angreifen wollen, "sondern nur wissen was los ist", bekundete er vor Gericht.

Bei dem Oberstufenfest, organisiert von Schülern des Gymnasiums Schramberg in der Festplatzanlage, hatte es, so berichtete der "Schwarzwälder Bote", eine "Mallorca-Party" des Abiturjahrgangs 2017 gegeben. Dort "wurde getanzt, gefeiert und getrunken. Wie auf der Insel gab es auch in Aichhalden Sangria im Eimer, Wodka-Lemon in der Maß und echte deutsche Grillwurst – perfekt für jeden Mallorca-Fan aus der Region".

Der Beklagte hatte das Geschehen in jener Nacht indes anders in Erinnerung. Er berichtete, dass er auf dem Heimweg, einen Laptopkoffer in der Hand, Gegröle gehört habe. Gesehen habe er, wie sich drei Personen an einem Schachtdeckel zu schaffen gemacht und ihn auf die Straße geworfen hätten (dies konnte dem Trio aber im vorangegangenen Strafprozess nicht nachgewiesen werden). Daraufhin habe er ihnen gesagt, sie sollten den Blödsinn lassen, woraufhin ihm Schläge angedroht worden seien. Er habe das Trio aufgefordert, den Schachtdeckel wieder zurückzulegen und ihnen bekundet, er habe Fotos gemacht – was aber nur geblufft gewesen sei.

Dann sei es durch eine Abwehrbewegung seinerseits und durch ein Reißen an seinem Koffer möglicherweise dazu gekommen, dass er "mit dem Koffer getroffen" habe. Anschließend seien alle drei auf ihn losgegangen, hätten ihn auf die andere Straßenseite gezogen, auf ein Auto gedrückt und auf ihn eingeschlagen. Das Gerangel habe sich erst gelöst, als sich ein Mann, der in dem Auto saß, als Vater des Klägers herausstellte – "daraufhin war er der sterbende Schwan und fiel zu Boden", sagte der Beklagte über den Kläger aus. Die Polizei habe sich übrigens die Innenfläche der Hände des Trios zeigen lassen – und sie seien rostig gewesen, ergänzte der Aichhalder. Zudem müsse auch eine Polizistin mitbekommen haben, wie einer des Trios ihm im weiteren Verlauf bis zur Gaststätte Adler hinterhergegangen sei und sich mehrmals mit "Tut mir leid" entschuldigt habe.

Da auch dem Beklagten ein Schaden an Laptop und Handy von 1200 Euro entstanden sei, schlug sein Anwalt vor, hier aufzurechnen.

Richter Wolfgang Froemel schlug als Vergleich 400 Euro Schadenersatz vor. Nach einer Verhandlungspause zur Besprechung mit seinem Anwalt, lehnte dies der Beklagte ab, auch weil er es richtig fand, sich in einem solchen Fall einzumischen. Auch der Klägervertreter, der zu den 400 Euro auch noch seinen Honorarsatz über rund 80 Euro angesprochen hatte, wollte sich nicht mit einem Festbetrag zufrieden geben, da er nicht wisse, ob und in welcher Höhe die Krankenkasse seinen Mandanten bei einer Wurzelbehandlung in Regress nehme.

Jetzt soll in einer Hauptverhandlung im Mai nochmals das genaue Tatgeschehen beleuchtet werden, bevor ein Urteil gesprochen wird.

Dazu werden der ermittelnde Polizeibeamte, seine Kollegin und die beiden weiteren in der Tatnacht anwesenden Personen als Zeugen gehört.