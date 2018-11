Aichhalden Projekt geht in eine neue Runde

Ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel mit elektronischem Würfel steht bei der Firmengruppe Simon auf dem Programm, SW bietet den Schülern in der Projektwoche den Bau eines Fernsehturms mit LED-Blinklicht und die Firmen des Gewerbevereins Aichhalden-Rötenberg laden die Schüler dazu ein, am Hausbauprojekt "Schaffa, schaffe, Häusle bauen" weiterzuarbeiten. Die Arbeit mit Personen mit Handicap können Schüler bei der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn kennenlernen.

In den kommenden Wochen steht das gemeinsame Auswahlverfahren durch die Schule und die Bildungspartner an. Von Montag bis Freitag, 26. bis 30. November, findet die Projektwoche dann statt. Weitergeführt werden in dieser Woche dann auch die Außen- und Innenarbeiten am Hausbauprojekt.