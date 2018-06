Aichhalden Nur beim Bus-Shuttle hakt es etwas

Aichhalden. Fast alle der elf Aichhalder, die zu dem Sportereignis in das Mittelzentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar gereist waren, nahmen an Wettkämpfen teil – die meisten von ihnen an den sogenannten Wahlwettkämpfen, bei denen mehrere Disziplinen wie Schwimmen, Turnen oder Leichtathletik nach Wahl absolviert werden konnten. Dabei ging es nicht nur um Höchst- und Bestleistungen, sondern auch um Spaß und persönlichen Ehrgeiz. Und dass man es als Kampfrichter im Schleuderball sogar ins Fernsehen schaffen kann, darüber freuten sich nicht nur die beiden Betroffenen, Moni und Samuel.

Am Samstag war "der besondere Wettkampf" angesagt, an dem alle Vereine teilnehmen konnten. Dazu gehörte eine Paddelaufgabe im Schlauchboot im Waidsee, die in eine 200-Meter-Schwimmherausforderung mündete, und, im passenden Triathlon-Feeling musste, direkt aus dem Wasser kommend, eine Strecke von rund einem Kilometer Länge gelaufen werden. Die Erfahrung, im Team etwas geleistet zu haben, machte die Teilnehmer stolz.

Das Wetter während der Tage war top und auch die Unterkunft, im Weinheimer Stadtteil Lützensachsen gelegen, seien top, berichtet der Verein. Die Aichhalder seien dort morgens und abends vom dortigen Turnverein bestens versorgt worden.