Aichhalden Navis leiten Autofahrer durchs Aichhalder Loch

Aus dem Schlaf geschreckt

Den Anwohnern des Lochs geht es auch weniger um die Pendler aus den Nachbargemeinden, die den schmalen Weg nutzen, sondern vor allem um den überregionalen Verkehr, der via Navigationssystemen durch das Tal geleitet werde. Da müsse etwas getan werden, ärgert sich ein Anwohner von "Vor Erdlinsbach", wie das Loch im Bereich Hinterlehengericht heißt. Er hat deswegen bereits mit den Bürgermeistern der Gemeinden und auch dem Landkreis telefoniert – allerdings: Was ausrichten gegen Dr. Google und Co?

Andernorts und bei anderen Strecken, so ist bekannt, habe nur ein komplettes Sperrschild für alle Fahrzeuge geholfen. Eine solche Sperrung sei zwar bei Gemeindestraßen, aber nicht bei Gemeindeverbindungsstraßen möglich, habe er mitgeteilt bekommen. Damit keine größeren Lastwagen, die sich auch immer wieder auf die Route verirrt hatten, das Loch als Abkürzung nehmen, wurde schon eine Tonnage- und eine Längenbeschränkung erlassen. Diese helfe aber nicht gegen die Kleinlastwagen osteuropäischer Spediteure, die gerne auch in den Nachtstunden so manche Anwohner weckten, gibt es auch Kritik aus dem Aichhalder Bereich.

Wenn demnächst in Schramberg die Baustelle am Paradiesplatz über acht Wochen nur noch eine einspurige Verkehrsführung zulässt, will Lehrer nochmals seine Messtafel aufstellen, um die Verkehrsmenge zu erfassen.

Denn alle Anwohner und auch er sind davon überzeugt, dass durch einen möglichen Rückstau in Schramberg dann die Navis und Handys dem Transitverkehr verstärkt die Route durch das Aichhalder Loch schmackhaft machen werden. Auch die Auswirkungen der Verkehrssperrung der Bundesstraße aufgrund von Felssicherungsarbeiten könnten hier zu zusätzlichen Verkehrszahlen führen, sind sich die Anwohner sicher.