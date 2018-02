Aichhalden Narren regieren in "Brotberg-City"

Aichhalden-Rötenberg. Brotbergbäck und Brotberg-Hexen waren auf den "Wanted" – gesucht – Plakaten an den Wänden abgebildet. Kakteen und Strohballen bildeten die Kulisse für die vielen Cowboys und Indianer, die auch den letzten Platz in der Halle besetzten.

Da stach Bürgermeister Michael Lehrer in seinem Maharadscha-Kostüm eigentümlich aus der Wild-West-Szenerie heraus. Als echter Schwabe sei eben Sparen angesagt, das Kostüm habe er schließlich erst im vergangenen Jahr angeschafft. Dass sich Lehrer auf’s Sparen versteht, stellten dann auch die Narren um Michael Schwab fest. Schließlich sei in der Weihnachtszeit die Straßenbeleuchtung in der Alpirsbacher Straße teilweise ausgeschaltet gewesen. "Des bringt erst zur Geltung die wunderbare Weihnachtsbeleuchtung", entgegnete Lehrer.

Trotz seiner Verteidigungsrede musste er am Ende den Rathausschlüssel herausrücken. Als erste Amtshandlung eröffneten Hexen und Bäcker sogleich den Bürgerball. Zum Auftakt heizte die Garde der Narrenzunft Aichhalden mit ihrem Showtanz den Bürgern von "Brotberg-City" ordentlich ein. Auch die "Dancing Diamonds" unter der Leitung von Lena Heinzelmann begeisterten mit ihrem Tanz nicht nur die kleinen Sheriffs, die vor der Bühne eifrig mitwippten.