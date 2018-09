Aichhalden Nachfrage ist vorhanden

Aichhalden. Wie Bürgermeister Michael Lehrer mitteilte, hätten vier örtliche Betriebe, die an ihrem jetzigen Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten besäßen, konkrete Anfragen über rund fünf Hektar gestellt. Auch für Neugründungen sei angefragt worden. Da im Ortsteil Aichhalden nur noch rund 600 Quadratmeter freie Flächen zur Verfügung stünden, müssten zur Sicherung der gewerblichen Entwicklung weitere Gewerbeflächen erschlossen werden.

Das hierfür vorgesehene Gebiet von 8,7 Hektar im Bereich Hinteraichhalden grenze an das bestehende Gewerbegebiet Käppelesacker I und II im Süden an, schilderte der Bürgermeister. Der vorliegende Entwurf ändere und erweitere den Bebauungsplan Käppeles­acker in Teilbereichen, weshalb er dort seine Gültigkeit verliere und durch den neuen Bebauungsplan Koppengässle ersetzt werde. Die überplanten Flächen seien bereits vollständig im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schramberg enthalten.

Er sei gespannt, wie das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Rottweil auf die Vorschläge der Gemeinde reagiere. Aichhalden werde beim Bedarf an seinen 4000 Einwohnern gemessen, erläuterte Lehrer. Planer Sebastian Rolfes vom Ingenieurbüro Eppler aus Dornstetten stellte einen ersten Entwurf vor. Wie er einräumte sei es schwierig gewesen, die Erschließungsstraße so anzulegen, dass einerseits die vorhandenen Versorgungsleitungen von Wasser und Gas in der bisherigen Trasse verblieben und andererseits möglichst wenig Fläche verloren gehe. Auch sollten die Grundstücke für die künftigen Nutzer groß genug sein. Bei der Planung sei ferner an eine spätere Erweiterung gedacht worden.