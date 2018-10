Aichhalden Nachfolge im "Adler" geregelt

Aichhalden. Noch am vergangenen Samstag trafen sich die Ringer des AB Aichhalden nach dem Regionalliga-Heimkampf gegen den KSV Schriesheim im "Adler" in der Hauptstraße zur Einkehr. Seit Dienstag, 2. Oktober, ist das Lokal nun zu.

Überraschend kommt dies nicht. In der Vergangenheit war durchgesickert, dass einer der beiden Betreiber Aichhalden und den "Adler" schon vor einiger Zeit kurzfristig "verlassen" hat. Der Betrieb ging trotzdem weiter. Allerdings, so die Auskunft von Claudia Moosmann, Lebensgefährtin des Eigentümers Andreas Hess, seien ab Juni die Umsätze im Lokal zurückgegangen. Hierzu hätten Dorffest, Vereinsfeste und die Sommerflaute während der Schulferien beigetragen.

Dadurch sei der Pächter, der sich bis zuletzt um das Wohl der Gäste gekümmert und mit dem stets ein gutes Verhältnis bestanden habe, bei Lieferanten in Zahlungsschwierigkeiten geraten und habe keine Ware mehr bekommen. Auch mit der Pachtzahlung sei er in Rückstand geraten. Dem Eigentümer sei deshalb keine andere Möglichkeit geblieben, als den Pachtvertrag zum 30. September zu kündigen, so Moosmann.