Aichhalden (sw). "Wir trennen uns im allerbesten Verhältnis", sagt der Vorsitzende des Musikvereins Aichhalden, Bernd Wilhelm, hinsichtlich der Ankündigung von Dirigent Volker Braun, nach 15 Jahren den Musikverein Aichhalden zum Jahresende aufhören will. Wie auch schon in der Versammlung der frühere Vorsitzende Gerhard Kreuzberger betont hatte, habe es sich "um eine tolle Zeit gehandelt". Dazu hatte der Dirigent in der Versammlung angemerkt, dass es – wie in 15 Jahren Zusammenarbeit kaum zu vermeiden – natürlich hin und wieder auch weniger erfreuliche Vorkommnisse gegeben habe. Es habe aber keine generelle Dissonanz gegeben, vor allem auch nicht im vergangenen Jahr, betont Wilhelm, – wie man dies aus dem Artikel des Schwarzwälder Boten vom 22. Januar "Ein neuer Dirigent wird nun benötigt" vermuten könnte.