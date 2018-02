Aichhalden Mitglieder sind in Bewegung

Aichhalden. Bei der Jahresversammlung im Gasthaus Adler in Aichhalden zählte Vorsitzender Patric Janson 17 Bereiche für ganzjährige Festgruppen mit mindestens 25 Gruppen mit Teilnehmern vom Vorschulalter bis zu 80-Jährigen auf; dazu waren 56 Kurse von "hoch qualifizierten Leitern" mit etwa 8500 Teilnehmern angeboten worden. Das unterstreiche die Notwendigkeit für den geplanten Anbau an die Josef-Merz-Halle, wofür die Vereine ihren Bedarf anmelden konnten. Nur so könnten in der Zukunft mehr Angebote gemacht werden.

Investiert habe der TSV in ein besseres Verwaltungsprogramm für die 550 Mitglieder und in neue Trainingsjacken. Außerdem investiere man in die Kameradschaft mit Skiausfahrt, Turnieren und dem TSV-Event für alle Gruppen, das am 28. Juli wieder stattfinden wird. Natürlich werde sich der Verein auch wieder beim Dorffest beteiligen. Die Kasse werde von Kassierer Patrick Burmeister trotz sehr vieler Buchungen "sehr ordentlich und übersichtlich" geführt, bestätigte Prüfer Rolf Stangl.

Erstmals empfahl Bürgermeister Michael Lehrer die Entlastung für den Vereinsvorstand. Er sei beeindruckt, wie viele Gruppen und Kurse für den Breitensport im Verein betreut werden. Dafür wolle die Gemeinde die Infrastruktur bereitstellen. Über das Konzept und die Größe des Anbaus an die Halle werde der Gemeinderat entscheiden. Er hoffe auf einen Spatenstich und Ausbau im kommenden Jahr, wenn die Finanzierung gesichert sei.