Aichhalden Mit Stolz auf die Jahre zurückblicken

Aichhalden. Nach "15 sehr erfolgreichen Jahren" hatte Volker Braun angekündigt, den Dirigentenstab beim Musikverein Aichhalden abzugeben. "Wir trennen uns im allerbesten Verhältnis", sagt dazu auch der Vorsitzende des Musikvereins Aichhalden, Bernd Wilhelm.

Auch wenn es schwer falle, so der Vorsitzende, heiße es jetzt Abschied zu nehmen. Auf die Jahre könne der Musikverein "mit Stolz zurückblicken", schreibt Wilhelm im Mitgliederblatt des Vereins. "Mit Volker als musikalischem Leiter konnten wir unsere musikalische Qualität auf ein neues Niveau bringen. Vom ersten Tag an war er mit großem Engagement und Leidenschaft unser Dirigent. Durch seine musikalische Handschrift brachte Volker uns nicht nur am Ort ein hohes Ansehen, sondern auch weit über die Dorfgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf."

Braun, der in Rottweil wohnt, sei nicht nur Dirigent des Musikvereins gewesen, sondern mehr. Von Anfang an habe er sich stets mit dem Verein, den Mitgliedern und der Gemeinde identifiziert, betont Wilhelm. Musikalisch habe er immer Wert auf ein einzigartiges und abwechslungsreiches Repertoire gelegt. Egal ob bei Frühschoppen, Konzerten oder Ständchen, die musikalische Qualität und der Spaß am Musizieren seien im Vordergrund gestanden. Mit großem Engagement, so Wilhelm, habe Braun die Weichen für den musikalischen Erfolg des MV Aichhalden gestellt "und unermüdlich an Klangkultur und Präzision" gearbeitet.