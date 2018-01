Aichhalden Mathilde Janson feiert ihren 90. Geburtstag

Auf die Welt kam Janson am 27. Januar 1928 als drittes von fünf Kindern der Eheleute Karl und Mathilde Zehnder. Sie wuchs mit zwei Brüdern und zwei Schwestern in der "Wanne" auf. Dort betrieb ihr Vater ein Zimmergeschäft. Von 1934 bis 1942 besuchte sie die Schule, danach musste sie ihrer Mutter im Haushalt und in der Landwirtschaft helfen. Von 1944 bis zum Kriegsende arbeitete Mathilde Janson bei einer Firma in Aichhalden.

Nach Kriegsende fand die Jubilarin Arbeit bei der Firma Schweizer in Schramberg. Danach war sie ein Jahr in einer Gastwirtschaft in Marbach beschäftigt. 1956 heiratete sie Martin Janson. Er war Witwer und Vater dreier kleiner Söhne. Gemeinsam mit ihrem Mann betrieb sie eine Gastwirtschaft in Walldorf bei Heidelberg. Gerne erinnert sich die Jubilarin an diese Zeit zurück.

Martin Janson erkrankte schwer, weswegen die Familie die Gastwirtschaft aufgab. 1959 zogen die Jansons in ihr neu erbautes Haus in der "Wanne". 1960, 1963 und 1965 kamen drei Söhne zur Welt, sodass die Arbeit nie ausging. Ab 1979 arbeitete Janson bei der Firma Simon in Aichhalden, erst in Teilzeit, nach dem Tod ihres Mannes 1984 dann ganztags. Seit 1990 ist sie Rentnerin.