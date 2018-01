Aichhalden Lustige und fröhliche Fasnet

Der Gildemeister Tobias Haas erklärte bei der Begutachtung der Kleidle "das billigste Mittel, einen Neubau zu schauen, war damals wie heute warm abzubauen. Doch wollt ein Haus der Blitz nicht treffen, hat man zur Selbsthilfe gegriffen. So wurd’, ihr könnt euch erkunden, bei uns der Aichhalder Blitz erfunden." Mit dem Hexen-Hansel-Sauhirtenschlag durch Zunftmeister Klaus Hörl wurden die neuen Hästräger in die Zunft aufgenommen und zu "Saublitz-Hall" legte der Sauhirte auch schon mal eine kesse Haxe aufs Parkett.

Die Fasnetzeit sollten alle in Gemeinschaft und Frohsinn verbringen, empfahl Hörl. In der Zunft sei es Brauch, lustig und fröhlich zu sein "mit ner Pappnas’ oder am Gschell am Bauch".

Erstmals konnten die Narren in Aichhalden wieder ihre Kleidle im "Adler" abstauben lassen. Außerdem schickte der Zunftmeister die Abstaubergruppen auf ihre Tour durch die Haushalte im Ort.