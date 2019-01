Aichhalden Leitung will inhaltliche Punkte setzen

Hardt. Gerhard Gaus, der bei der Versammlung aus dem Leitungsteam verabschiedet worden war (wir berichteten), eröffnete die Veranstaltung. Die Leitung der Sitzung übernahm Matthias Haberstroh.

Zu Beginn gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder und Präsides, 2018 waren Kreuzwirt Roland Haberstroh und die Gründungsmitglieder Albert Gaus und Josef Fehrenbacher verstorben.

In Vertretung von Alois Menrad verlas Simone Thimm den Kassenbericht. Durch einige Veranstaltungen sei der Kassenstand verbessert worden. Der Erlös aus der Nikolausaktion wurde an die Hardter Missionskräfte gespendet. Zudem unterstützt die Kolpingsfamilie den Schramberger Kinderfonds durch die Mitgliedschaft und hat auch ein Patenkind in Haiti, das durch die Kindernothilfe unterstützt wird. Vier Männer der "Evergreens" übernehmen seit Anfang des Jahres Fahrten von Hardt zur Schramberger Tafel. Gerold Klausmann und Wolfgang Arnold hatten die Kasse geprüft und sprachen Menrad ein Lob aus.