Aichhalden Lehrerinnen fordern mehr Gehalt

Sie wüssten aus eigener Erfahrung, so heißt es in einer Mitteilung, dass die Arbeit in der Sekundarstufe eine ganz andere sei. Aber die Arbeit in der Grundschule sei auf keinen Fall weniger arbeitsintensiv, weniger anstrengend oder weniger wichtig. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, warum Grundschullehrer niedriger bezahlt würden als Lehrkräfte anderer Schularten. Grundschulen hätten die heterogenste Schülerschaft, sollten allen Kindern gerecht werden und legten Grundlagen für die weiterführenden Schulen. Kindergartenkinder würden durch die Arbeit an der Grundschule zu Schulkindern: Organisationsformen, Methoden, Selbstständigkeit, Heftführung, Ordnung am Arbeitsplatz, Konzentration, Rechnen, Schreiben, Lesen würden in weiterführenden Schulen ganz selbstverständlich erwartet, seien aber nur mit viel Kompetenz, Durchhaltevermögen, Konsequenz und Zeitaufwand zu erreichen. Auch Elternarbeit, Beratung, Zusammenarbeit mit Förderschulen und außerschulischen Institutionen würden im Laufe der Jahre immer zeitaufwendiger und anstrengender; ebenso wie die Dokumentationen von Schülerleistungen, die Weiterentwicklung des Schulprofils und immer wieder neue Zusatzaufgaben.

Wen wundere es, dass der Lehrermangel an Grundschulen besonders hoch sei und sich niemand auf Rektorenstellen an zahlreichen kleinen Grundschulen bewerbe, heißt es weiter. Ein erster Schritt dem Lehrermangel entgegenzuwirken und die Motivation der Grundschullehrkräfte zu erhalten sei die öffentliche Wertschätzung von Arbeit und Gerechtigkeit bei der Besoldung, also A13 auch für alle Grundschullehrkräfte.

Aichhalden. Die Adventsfeier der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Gemeindehaus St. Martin hat mit einer besinnlichen Andacht begonnen.