Gleich an mehreren Stellen in Rötenberg hat ein Lastwagen am Montag Erde und Steine verloren.

Aichhalden-Rötenberg - Möglicherweise eine nicht korrekt geschlossene oder defekte Klappe der Bordwand am Heck eines Kipplasters hat dafür gesorgt, dass am Donnerstag an mehreren Stellen in Rötenberg – vom Ortseingang aus Richtung Alpirsbach bis zum Gasthaus "Pflug" Erde und Steine auf der Straße landeten. Dabei hatten vor allem zwei Radfahrerinnen Glück, dass sie erst wenige Sekunden, nachdem dies geschehen war, auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren.

Der Lastwagenfahrer sorgte anschließend dafür, dass ein Traktor die Straße säuberte, davon überzeugte sich auch die Gemeinde Aichhalden, die ebenfalls über den Vorfall informiert worden war.