Aichhalden Laster strandet im Johannes-Ott-Weg

Bei der Fahrt von der Tannackerstraße in den Johannes-Ott-Weg streifte der Kühllaster zuerst kräftig an einer Hecke an der Innenseite der Abbiegung, bevor dann in der Oberen Wanne zunächst endgültig Schluss war. Dort hatte er beim Einbiegen einen Teil der Sandsteinmauer rasiert und sich dabei am Auflieger den Palettenkasten abgerissen.

Durch das relativ laute Geräusch der Kühlanlage im nächtlichen Dorf waren zahlreiche Anwohner nach draußen gekommen und warteten zunächst auf das Eintreffen der Polizei. Diese hatte allerdings so schnell keinen Streifenwagen frei, alle beiden Fahrzeuge seien wegen anderer Vorkommnisse im Einsatz, berichteten die Anwohner, so dass der Lastwagenfahrer mit Unterstützung einiger Helfer lange vor Eintreffen der Beamten zunächst seine Paletten hochkant in den Kühlraum stapeln und auf den Seitenweg zur Firma Simon fahren konnte, wo das Geräusch des Kühlaggregats weniger störte.

"Der Verkehr durch das Aichhalder Loch hat gewaltig zugenommen", berichten die Anwohner der Oberen Wanne vor Ort, besonders kleinere Lastwagen nutzen die Abkürzung zwischen der Höhe und dem Schiltachtal, um dann weiter ins Kinzigtal zu gelangen.