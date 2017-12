Aichhalden Krokodile, ein Elefant und ein Stier

Aichhalden. Sie haben liebevolle Kosenamen, so manche der Lokomotiven, die als Modell auf der Eisenbahnange im Keller der Heizungsbaufirma Storz in der Waldmössinger Straße 2 in Aichhalden ihre Runden drehen: Krokodil oder Elefant. Zu ihnen gesellt sich ein Stier – lateinisch "Taurus" – im Original eine Siemens-Lokomotive, die im großen Stil vor allem von der Österreichischen Bundesbahn, aber auch von verschiedensten Bahngesellschaften in Süd- und Osteuropa eingesetzt wird.

Die "Krokodile", die auf der Storz’schen Anlage ihre Runden drehen, fahren im Original in der Schweiz bei der SBB und waren einst für den schweren Güterzugeinsatz auf der steilen Gotthardbahn entwickelt wurden. Um die langen Lokomotiven in den engen Kurven fahrbar zu machen, wurde das Fahrwerk auf zwei mit einer Kupplung verbundene Rahmen aufgeteilt. Ebenfalls aus der Schweiz, aber aus der Dampflokepoche, stammt der "Elefant", eine C 5/6, die ebenfalls für den Betrieb am Gotthard konstruiert worden war. Später wurde sie ins Flachland verdrängt und auch im Zweiten Weltkrieg an die Deutsche Reichsbahn vermietet, wo sie auch in Baden und Württemberg anzutreffen war.

Dies sind allerdings nur vier von insgesamt 60 Lokomotiven, die mit teilweise sehr langen Waggonkolonnen und damit recht originalgetreu ihre Runden auf den beiden verbundenen Anlagenteilen drehen. Neu ist in diesem Jahr bei der Gestaltung der Anlage nicht ganz so viel – so wartet der Rotweiler Aufzugs-Testturm hier noch auf seine schicke Verkleidung –, dafür können aufgrund eines neu erstellten Schattenbahnhofs deutlich mehr verschiedene Züge eingesetzt werden.