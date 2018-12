Aichhalden Kolpingsfamilie gibt weitere Aufführungen

Bei dem Stück handelt es sich um eine Komödie in schwäbischer Mundart, welche aus der Feder von Monika Hirschle stammt. Das Publikum ist in diesem Jahr Zaungast beim Um- und Einzug von Eugen Maier zu seinem Sohn Jürgen. Mit finanzieller Unterstützung seines Vaters Eugen hat dieser ein Reihenhäusle gekauft, das er zusammen mit seiner Frau Karin bewohnen möchte und in dem er dem Vater ein lebenslanges Bleiberecht gewähren will.

Beim Einzug lernen die Maiers ihre neuen Nachbarn Hilde und Eberhard Häfele kennen, die mit Mutter Hermine zusammenleben, um das teure Seniorenheim zu sparen. Hoch geht es auf jeden Fall her, bei Umzug, Einzug und Kennenlernen, nicht nur der neuen Umgebung.

Auf Einladung der Tourist-Info Königsfeld tritt die Theatergruppe am Freitag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr in Königsfeld im "Haus des Gastes" erneut vor das Publikum.