Aichhalden Kleintierzüchter sorgen für Premiere

Aichhalden. Die Besucher erwartet von 10 bis 17 Uhr in der Josef-Merz-Halle etwa 350 Kaninchen, Tauben, Enten und Hühner, in der Festplatzanlage mehr als 450 Zwergkaninchen in allen anerkannten Rassen und Farbenschlägen. Verbunden damit ist außerdem die erste Hermelin- und Farbenzwerge-Ausstellung für Jungzüchter.

Drei Clubs der beiden Landesverbände Baden (unterteilt in die Sektionen Baden und Baden-Süd) und Württemberg-Hohenzollern an einen Tisch und unter einen Hut zu bringen, war gar nicht so einfach und erforderten einige Anstrengungen. Initiator und Antreiber dieses historischen Großereignisses war Aichhaldens Züchter Reinhold Roth, der seit einigen Jahren Hermelin- und Farbenzwerge züchtet.

Anfängliche Skepsis weicht schnell allerorts der Euphorie