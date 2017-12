Aichhalden Kleintierzüchter knacken Rekord

Jeweils Deutscher Jugendmeister mit 385 Punkten wurden Luca Broghammer mit Schwarzgold und Tim Broghammer mit Farbenzwerge Fehfarbig (jeweils Zuchtgruppe I). Einen guten vierten Platz mit der Rasse Satin Schwarz und 383 Punkten erzielte Richard Heinzelmann (Zuchtgruppe I).

Da mehrere Aichhalder Züchter auch Mitglied im Geflügelzuchtverein Schramberg sind, stecken sie ihren Tieren mitten in den Vorbereitungen für die Lokalschau am Sonntag, 7. Januar, in der Festhalle Sulgen. Abgeschlossen wird das Zucht- und Ausstellungsjahr 2017/18 am Wochenende vom 13. und 14. Januar in Offenburg mit der badischen Landeskaninchenschau, zu der circa 4300 Kaninchen gemeldet sind. Hier dürfen württembergische Vereine als Gastaussteller teilnehmen. Vier Züchter aus Aichhalden werden dort mit jeweils einer Zuchtgruppe (vier Tiere) dabei sein.

Das Zuchtjahr 2018/19 beginnt dann im Oktober mit verschiedenen Klubschauen. Ein Höhepunkt im Terminkalender des Kleintierzuchtvereins stellt die Ausrichtung der ersten gemeinsamen baden-württembergischen Zwergkaninchenschau der beiden Landesverbände mit rund 600 Tieren im November in der Festplatzanlage und Josef-Merz-Halle dar. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.