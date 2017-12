Aichhalden Klänge strömen aus allen Richtungen

Das eingangs vom Vorsitzenden erwähnte Zitat "Musik ist die Beschreibung der Welt ohne Worte" passte genau zum ersten Titel des Hauptorchesters. Ohne die einführenden Worte von Stefanie Flaig, die an diesem Abend in einer Dreifachrolle als Dirigentin des Vororchester, Moderatorin und (Solo)-Klarinettistin auftrat, hätte das Publikum wohl die Stirn gerunzelt über das erste Stück mit dem Titel "Mother Earth", doch brauchte es diese kräftigen und teils schrillen Weckrufe, um die Intention des Komponisten zu realisieren, die Menschen an ihre Verantwortung gegenüber der Mutter Erde zu appellieren.

Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Klänge der Register, fanden sich aber noch nicht zur Harmonie zusammen, sondern flammten auf wie Krisenherde, wurden zu Warnsignalen, die zum Frieden aufriefen. Die erschöpfte Erde schien mit wiederholten Rufen des Blechs um Hilfe zu schreien, bis ein Gongschlag dem aufgeregten Szenario ein Ende setzte und Ruhe einkehren ließ.

Sprung in die Antike beschert lyrische Klänge

Nach diesen resoluten Weckrufen beruhigte das Orchester unter der präzisen Leitung von Volker Braun die Zuhörer mit den lyrischen Klängen des Adagio aus dem Ballett "Spartakus und Phrygia" von Khatchaturian, (Arr. Georges Moreau), das in die Antike führte. Weiche Klarinetten- und Flötentremoli sowie ein lyrisches Oboensolo (Sinnika Kimmich) leiteten das ausdrucksvolle Stück ein. Fein dosiertes Blech brachte einen festlich-freudigen Charakter herein. Horn, Posaune und Trompete traten in Dialog mit den Holzbläsern. Der Klang steigerte sich bis zum Höhepunkt, wo das Orchester eine Hymne auf die Freiheit anstimmte.

Fünf sehr verschiedene Tanzmelodien lagen dem Titel "Armenische Tänze" zugrunde, die der Komponist Alfred Reed melodisch, harmonisch und rhythmisch zu einer symphonischen Rhapsodie ausformte. Eröffnet mit vollem Sound und explosiven Klängen, setzte das Orchester sehr feinsinnig zarte Klarinetten- und Saxophon-Melodik dazwischen. Akzentuiertes Schlagzeug und zackige Blechfiguren kontrastierten mit filigranen Holzbläsern, wobei der fortlaufende Tanzrhythmus durch Schellen untermalt wurde.

Beim Satz "Gna Gna" schien das Lachen des Orchesters aus allen Registern hervorzubrechen. Zünftig und militärisch akkurat eröffnete das hervorragend vorbereitete Blasorchester den zweiten Programmteil. Mit dem "Seeadler Marsch" aus der Feder des Kapellmeisters der Flottenstabsmusik auf dem Panzerkreuzer "Graf Spee" trafen die Musiker wiederum den Geschmack der Zuhörer.

Flirrende Klarinetten und tiefes seufzendes Blech

Ein neues Highlight offerierte das Orchester mit dem Stück "Gabriel’s Oboe" von Ennio Morricone. Mit Stolz konnte mit Sinnika Kimmich eine exzellente Oboensolistin aus den eigenen Reihen präsentiert werden. Die leidenschaftliche Oboistin, inzwischen nach Schulmusikstudium auf dem Weg zum Bachelor in Trossingen, spielt in verschiedenen Orchestern im In- und Ausland und wird auch wie gewohnt mit ihrem Ensemble Dreiklang wieder am 30. Dezember in der Pfarrkirche St. Michael zu hören sein. Spannungsvolle Akkorde des Orchesters leiteten das ausdrucksvolle Solo in herrlicher Ästhetik ein. Schöne Verzierungen und feine Melodiebögen machten den Hörgenuss bei dieser verinnerlichten Interpretation zu einem exzellenten Erlebnis. Der Applaus der Zuhörer war grandios.

Auch das Orchester unter seinem bewährten Leiter konnte mit der abschließenden Selection from "Les Miserables" in einem Arrangement von Warren Barker noch einmal brillieren und seine ganze Klangkapazität demonstrieren. Highlights wie "I Dreamed a Dream" oder der markante Chor "Do you Hear the People Sing" spiegelten die gesamte Gefühlsskala, die in den verschiedenen Titeln zum Ausdruck kam. Flirrende Klarinetten mit Blechpulsen, schmetternde gestopfte Trompeten, tiefes seufzendes Blech, alle Registerfarben zusammen ergaben ein farbenprächtiges Klangkaleidoskop.

Das Publikum zeigte mit seinem Riesenapplaus, wie überwältigt es war von diesem herrlichen Sound, der in einer Art Triumphmarsch endete. So blieb nach der Zugabe dem Vorsitzenden nur noch der Dank an alle Beteiligten vor und hinter der Bühne. Verabschiedet wurde das Publikum mit einem besinnlichen Weihnachtslied.