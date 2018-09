Aichhalden King Kong Tools will weiter wachsen

Geschäftsführer Hardy King mit seiner Frau Jeannine und der kaufmännischen Leiter Axel Rogg berichteten über die Entstehung der Firma sowie die stetige Weiterentwicklung in den jüngsten Jahren.

Neben dem Hauptsitz in Aichhalden hat die Firma seit 2009 einen Standort in Bufort im US-Bundesstraat Georgia. Im Jahr 2012 kam der zweite Standort an der Westküste der USA in Galt in Kalifornien hinzu. Das Team von King Kong Tools zählt mittlerweile 25 Personen, davon allein 20 am Standort in Aichhalden.

King Kong Tools stellt Verschleißwerkzeuge für Holzrecycling, Forstmulcher, Holzhacker, Stockfräsen, Wegebau und Spezialtiefbau her. Die Waren werden alle am Standort Aichhalden umgeschlagen.