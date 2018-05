Aichhalden Kinderbetreuung wird ausgeweitet

Aichhalden-Rötenberg. Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der Sitzung des Gemeinderats informierte, werden die Grundschüler in Aichhalden seit Februar 2004 außerhalb des Unterrichts täglich von 7 bis 17 Uhr betreut. Es bestehe auch die Möglichkeit für ein warmes Mittagessen. In einem Teil der Schulferien werde außerdem eine Ferienbetreuung in gleichem Zeitumfang unterbreitet.

Dieses Angebot stünde auch Kindern aus Rötenberg zur Verfügung, werde aber nur in den Ferien in Anspruch genommen. In Rötenberg gebe es eine Schulkind- und Ferienbetreuung über den Kindergarten. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und der geplanten Einrichtung einer Kinderkrippe ab 2019 könne dieses Angebot in bisheriger Form nicht mehr vorgehalten werden. Auch in Rötenberg nehme die Forderung zu, Familie und Beruf unter einem Hut zu vereinbaren. Die Verwaltung habe deshalb die Notwendigkeit gesehen, die bisherige Konzeption zu überarbeiten und eine autonome Betreuung zu schaffen.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass Angebote stärker nachgefragt würden, wenn sie vorhanden seien, so Lehrer. Eine Umfrage bei allen Eltern von Kindergarten- und Grundschulkindern der Klassen 1 bis 3 in Rötenberg habe ergeben, dass hauptsächlich Betreuungsbedarf von 7 Uhr bis 14 Uhr bestehe. Vereinzelt werde auch eine Betreuung bis 14.45 Uhr und 17 Uhr gebraucht. Für die Schuljahre 2018/19 und 2019/20 gebe es einen Bedarf von je elf Kindern, allerdings nur an einzelnen Tagen.