Aichhalden Kinder lösen musikalische Rätsel

Lustig, leidenschaftlich und mit charmantem Humor tauchte Ruoff in die Rolle des Detektivs ein. Typisch ausgestattet mit Mantel, Hut und Taschenlampe unterstütze er die Kinder beim Auflösen der Rätsel.

Zahlreiche Kinder mit ihren Eltern kamen in die Josef-Merz-Halle, um das bislang einzigartige Konzert zu erleben, heißt es in einer Mitteilung. Die Auflösung des Falls, die verhindert, damit die Musik nicht verschwindet, heißt: Musik hören, Musik verstehen und Instrumente spielen oder erlernen.

Das Kinderkonzert wurde in Deutschland uraufgeführt. Zu diesem Anlass war die Komponistin extra aus der Schweiz angereist. Evi Güdel-Tanner ist eine Vollblutmusikerin. Sie ist in der Nähe von Luzern aufgewachsen. Nach dem Besuch des Lehrerseminars Hitzkirch unterrichtete sie neun Jahre lang Klassen in Ebnet/Entlebuch. Musikalischen Unterricht erhielt sie in Klarinette, Fagott, Klavier, Orgel. Am Konservatorium Luzern ließ sie sich zur Blasmusikdirigentin Typ B ausbilden.

Seit 1999 widmet sie sich ausschließlich dem Komponieren und Arrangieren. Als gefragte Arrangeurin betreut sie Projekte in den Bereichen Filmmusik, Musical und Operette.