Aichhalden Jugendturnier statt Nikolausfeier

Neben dem Spaß am Spiel, der im Vordergrund stand, sollte, so FVA-Jugendleiterin Tanja Otto, so dem Nachwuchs auch die Möglichkeit geboten werden, sich in den verschiedenen Altersgruppen untereinander kennen zu lernen. Denn im eigentlichen Spielbetrieb haben die Jugendlichen meist mehr Kontakt zu Mitspielern aus anderen Vereinen, mit denen sie eine Spielgemeinschaft bilden, als zu den eigenen Vereinsmitgliedern in den anderen Altersklassen.