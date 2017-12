Aichhalden Jugendrotkreuz spendet Waren

Eine Einrichtung, die Menschen in Notlagen schnell weiterhilft. Die mehr als 920 Tafeln in Deutschland sind laut Mitteilung mit ihren mehr als 2000 Ausgabestellen Anlaufstellen für Menschen in Notsituationen. Die Bedürftigen erhielten ein breites Angebot an Lebensmittel und Hygieneartikeln. Neben der materiellen Unterstützung sei es vor allem der soziale Aspekt, der die Tafeln als Ehrenamtsorganisation kennzeichnet.

Gisela Rehberg und Dieter Gaus vom DRK-Kreisverband Rottweil zeigten den jungen Besuchern laut Mitteilung auf, wie in der Rottweiler Tafel Toleranz, Respekt und Miteinander gelebt wird.

Das Aichhaldener Jugendrotkreuz sammelte in der Vorweihnachtszeit Geld und kaufte aus dem Erlös eines Wurstverkaufs Waren ein, die die Tafel dringend benötigen kann. Der Jugendleiter Uwe Tscherter brachte das Geschenk noch rechtzeitig vor dem Fest bei der Tafel in Rottweil vorbei.