Aichhalden Jubiläum zum 80. Geburtstag

Aichhalden-Rötenberg. Seit 1994 kommt Else Ebel aus Speyer regelmäßig in den Urlaub nach Rötenberg. Insgesamt 30 Besuche im "Engel" sind mittlerweile daraus geworden. Aus diesem Anlass stattete Bürgermeister Michael Lehrer der treuen Urlauberin in ihrem Feriendomizil einen Besuch ab.

Anfangs der 90er Jahre wurde das Ehepaar Ebel anlässlich einer Wanderung im Kinzigtal über eine Werbeanzeige auf den "Engel" und Rötenberg aufmerksam. Zusammen mit ihrem Ehemann verbrachte Else Ebel seither meistens zwei Urlaube im Jahr in Rötenberg. Leider verstarb Theo Ebel vor einigen Jahren. Seither kommt Else Ebel allein.

Die familiäre Atmosphäre im Engel tut ihr ganz besonders gut. Da sie keine große Familie zu Hause in Speyer hat, wurde der 80. Geburtstag der Urlauberin Anfang Mai diesen Jahres kurzerhand als Überraschung der Gastgeberfamilie in Rötenberg gefeiert.