Aichhalden Jubiläum mit Bravour gemeistert

Schriftführerin Gerlinde Fuchs ließ das vergangene Jahr Revue passieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Jubiläumswochenende im Mai lag. Dieses wurde mit Bravour gemeistert und konnte als voller Erfolg verbucht werden.

Konzert mit Kameraden aus Aichhalden

Beim Kameradschaftsabend im Oktober konnten einige verdiente Mitglieder geehrt werden und drei neue Ehrenmitglieder ernannt werden. Erwähnenswert war auch der 50. Geburtstag des Dirigenten Claus Penalver, der mit viel Freude und Gesang in der Festplatzanlage gefeiert wurde. Ein weiterer Höhepunkt war das Kirchenkonzert am ersten Advent der Sängerkameraden aus Aichhalden, wo der Chor des "Frohsinns" gerne mitwirkte.

Auch das jährliche Singen in den Altenheimen Reinerzau und Alpirsbach in der Adventszeit hat bei den Bewohnern viel Freude ausgelöst. Laut Gerhard Fuchs war es ein sehr arbeitsintensives, aber auch ein schönes Jahr.

Erfreulich war der Bericht des Kassierers Eugen Schleicher, da das Jubiläumsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen wurde.

Chorleiter Claus Penalver sparte nicht mit Lob über die Bereitschaft der Sänger, auch bei anspruchsvollerer Literatur die Geduld nicht zu verlieren. Nur so hätten die beiden Konzerte erfolgreich gemeistert werden können.

Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem "Liederkranz" Aichhalden weiterhin sehr wichtig sei. Man wolle sich nicht auf vergangenen Lorbeeren ausruhen, sondern auch im neuen Jahr mit Elan durchstarten.

Da die beiden Chorleiterinnen des Jugendchors, Brigitte Dieterle und Ute Mutschler, probenbedingt verhindert waren, berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten des Jugendchores. Er besteht aus 19 aktiven jungen Sängerinnen und Sängern, davon seien es sieben junge Männer.

Der Kinderchor, der sich in den Schulchor integriert hatte, ruht zur Zeit. Die Chorleiterinnen möchten nach den Pfingstferien wieder an der Schule aktiv werden. Außerdem möchte sich der Jugendchor beim Euromusique Festival im Europapark bewerben.

Gerhard Fuchs als Vorsitzender bestätigt

Die Entlastung des Vorstandes nahm der Vorsitzende des Liederkranz Aichhalden, Rudi Höfler, vor. Er appellierte, weiterhin an der Zusammenarbeit dranzubleiben: "Denn nur gemeinsam sind wir stark". Er meinte, auch eine Ehe brauche eine gewisse Zeit, um gut und harmonisch zu werden.

Bei den Wahlen, die die Vereinsringvorsitzende Susen Krämer leitete, wurde Vorsitzender Gerhard Fuchs in seinem Amt bestätigt. Ebenso wurde Iris Noth wieder als Notenwartin und Brigitte Dieterle im Ausschuss bestätigt.

Ausschussmitglied Elisabeth Hettich bat aus gesundheitlichen Gründen um Ablösung. Martina Tscherter erklärte sich bereit, das Amt zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt.

Gerhard Fuchs bezeichnete Dirigenten Claus Penalver als Glücksfall für den Chor. Der Vorsitzende gab einige Termine bekannt. Unter anderem möchte man sich mit einem Stand beim Umzug der Hexenzunft beteiligen. Am Gesangvereintreffen in Kirchberg nimmt der Verein nicht teil, da der Dirigent verhindert ist. Dafür möchte man einen Ausflug machen.

Im Sommer wirkt der Frohsinn am Sommerfest des Altenheimes in Alpirsbach mit und im Oktober soll wieder ein Liederabend stattfinden. Außerdem wird der Chor an Silvester den Abschlussgottesdienst begleiten.